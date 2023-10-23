Kendisini yaralayan kocasını bıçakladı

Kağıthane'de evde eşi tarafından darp edilerek bıçakla yaralanan bir kadın, mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla kocasını sokak ortasında göğsünden bıçakladı. Dehşet anları kameralara yansırken, eşinin aracının lastiklerini de bıçaklayan kadın taksiyle kaçtı.