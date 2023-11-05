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Kendini gizlemekte usta! Ankara’da uzun uğraşlar sonucu ininde görüntülendi

İHA
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Giriş: 05.11.2023 13:14
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Ankara'da kayıt altına alınan genellikle mağarada yaşadığı bilinen ve nesli tükenmekte olan hayvanın çok özel görüntülerini paylaştı.
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