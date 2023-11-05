Kendini gizlemekte usta! Ankara’da uzun uğraşlar sonucu ininde görüntülendi

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Ankara'da kayıt altına alınan genellikle mağarada yaşadığı bilinen ve nesli tükenmekte olan hayvanın çok özel görüntülerini paylaştı.

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