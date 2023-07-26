Kemer'de orman yangını sürüyor! İşte bölgede son durum

Antalya Kemer'de 2 gün önce başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor. Alevlere hem havadan hem de karadan müdahale gece boyunca sürdü. Peki son durum ne? A Haber ekibinden Hakan Gürkan detayları aktardı.

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