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Kemer'de orman yangını sürüyor! İşte bölgede son durum

A Haber
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Giriş: 26.07.2023 08:33
Antalya Kemer'de 2 gün önce başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor. Alevlere hem havadan hem de karadan müdahale gece boyunca sürdü.  Peki son durum ne? A Haber ekibinden Hakan Gürkan detayları aktardı.
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