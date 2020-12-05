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Kemençeyle geçen bir hayat! Karadeniz kültürüne hizmet ediyor

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Giriş: 05.12.2020 10:20
Güncelleme:05.12.2020 10:20
Trabzon'da yaşayan Eyüp Eyüpoğlu, 45 yıldır Karadeniz kültürüne hizmet ediyor. Kemençe çalmaktan önce, yapmayı öğrenen Eyüpoğlu, bugüne kadar yüzlerce öğrenci yetiştirdi. Şimdi de kemençenin anatomisini anlatan bir kitap yazıyor.

Kemençe yapmaya ve çalmaya küçük yaşta başladı. Eyüp Eyüpoğlu, emekli olduktan sonra Trabzon'un Maçka ilçesindeki evinin altında küçük bir atölye kurdu. Burada hem kemençe yapıyor hem de meraklısına kemençe çalmayı öğretiyor.

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