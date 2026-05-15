Kelkit Çayı'nın debisi yükseldi, köprü ulaşıma kapatıldı

Edinilen bilgilere göre, bölgede etkili olan yağışların ardından Sivas sınırlarında bulunan Kılıçkaya Barajı'nda su seviyesi yüzde 100'ün üzerine çıktı, fazla suyun tahliyesi için barajın kapakları açılrdı. Su tahliyesi sonrası Kelkit Çayı'nın debisi yükseldi. Niksar ilçesine bağlı Yazıcık Beldesi'ne ulaşımı sağlayan Yeşilçam Köprüsü'nde tehlike oluşmasına karşı güvenlik önlemleri artırıldı. Jandarma ekipleri, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için köprü girişine şerit çekerek yolu araç ve yaya trafiğine kapattı.