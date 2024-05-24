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Keklik avına giden şahıs kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 24.05.2024 12:40
Olay, Siverek ilçesine bağlı Ağacık (Nigit) köyünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre H.S., ormanlık olanda keklik avına çıktı. Avda iddiaya göre kalp krizi geçiren H.S. hayatını kaybetti. H.S.'ye ailesi ve arkadaşları uzun zaman haber alamayınca durumu sağlık ve Jandarma ekiplerine bildirdi. Ormanlık alanda yapılan aramada, H.S.'nin cansız bedenine ulaşıldı. H.S.'nin naaşı, otopsi için Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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