15 Eylül 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Kediyi havaya fırlatıp görüntüleri paylaştılar

Kediyi havaya fırlatıp görüntüleri paylaştılar

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.09.2021 14:49
Arnavutköy'de site bahçesinde 18 yaşından küçüklerin olduğu gruptaki bir kişi, eline aldığı kediyi havaya fırlattı. Kedinin yere düşmesini izleyerek eğlenen gruptakiler, çektikleri görüntüleri sosyal medya hesaplarından da paylaştı. Tepki yağan görüntüler üzerine gözaltına alınan M.A., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Mahalleli Yunus Akar, "Bu vahşet, bu aileden kaynaklı. Ailede sorun yoksa, çocuk yapmaz bunu. Karaburun'da böyle bir şey olduğu için ben üzüldüm. Böyle bir eğlence olur mu, çok yazık" diye konuştu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ankara Emniyeti’nden iki suç çetesine operasyon
Ankara Emniyeti'nden iki suç çetesine operasyon
Arnavutköy’de akıl almaz eğlence
Arnavutköy’de akıl almaz eğlence
Düdüklü tencere neden patlar?
Düdüklü tencere neden patlar?
Mahsur kalan tekneleri dozerler kurtardı
Mahsur kalan tekneleri dozerler kurtardı
Tostçu Mahmut’un son paylaşımı 206 kilometre hız göstergesi...
Tostçu Mahmut'un son paylaşımı 206 kilometre hız göstergesi...
AKM ne zaman açılacak?
AKM ne zaman açılacak?
Ahmet Çetin’in son görüntüsü yürek yaktı
Ahmet Çetin’in son görüntüsü yürek yaktı
Balkonda otururken neye uğradığını şaşırdı!
Balkonda otururken neye uğradığını şaşırdı!
Yere atılan paraları ağzıyla toplayan köçekler şaşırttı
Yere atılan paraları ağzıyla toplayan köçekler şaşırttı
Panikle kaçan çift ne yapacağını şaşırdı
Panikle kaçan çift ne yapacağını şaşırdı
Motosikletli saldırgan dehşet saçtı
Motosikletli saldırgan dehşet saçtı
Tostçu Mahmut neden öldü?
Tostçu Mahmut neden öldü?
Daha Fazla Video Göster