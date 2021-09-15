Kediyi havaya fırlatıp görüntüleri paylaştılar

Arnavutköy'de site bahçesinde 18 yaşından küçüklerin olduğu gruptaki bir kişi, eline aldığı kediyi havaya fırlattı. Kedinin yere düşmesini izleyerek eğlenen gruptakiler, çektikleri görüntüleri sosyal medya hesaplarından da paylaştı. Tepki yağan görüntüler üzerine gözaltına alınan M.A., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Mahalleli Yunus Akar, "Bu vahşet, bu aileden kaynaklı. Ailede sorun yoksa, çocuk yapmaz bunu. Karaburun'da böyle bir şey olduğu için ben üzüldüm. Böyle bir eğlence olur mu, çok yazık" diye konuştu.

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