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Kedi Eros'u vahşice öldürmüştü! Kedi katilinin cezası ne olacak?

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.03.2024 10:34
İstanbul Başakşehir'de Eros isimli kediyi işkence ederek öldüren İbrahim Keloğlan'ın tutuksuz yargılanacağı davanın 2. duruşması bugün İstanbul Küçükçekmece Adliyesi'nde görülecek. Detayları A Haber muhabiri Kübra Kılıç aktardı.
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