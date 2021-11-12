Kebaplar ustasız kaldı! Restoranlar çalıştıracak eleman bulamıyor!

Pandemi sürecinde restoranların dönem dönem kapalı olması, birçok çalışanın da sektörden ayrılmasına neden oldu. Özellikle kebap ve lahmacun ustaları işi bırakıp, kurye ya da güvenlik görevlisi oldu. Durum böyle olunca da işletme sahipleri, çalıştıracak eleman bulmakta zorlanıyor.

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