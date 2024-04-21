21 Nisan 2024, Pazar
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Kazı çalışmalarında Osmanlı mezarlığı bulundu
Osmanlı İmparatorluğu, yaklaşık 5 asır boyunca balkanlarda hüküm sürdü. Geride ise günümüze kadar ulaşan büyük bir miras bıraktı. Osmanlı'ya ait bazı eserler ise tesadüfen ortaya çıkmaya devam ediyor. Son olarak Yunanistan'ın kuzeyindeki Karaferye kentinde, doğal gaz şebekesi kazı çalışması sırasında Osmanlı mezarlığı bulundu. A Haber muhabiri İlhan Tahsin detayları aktardı.