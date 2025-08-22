Kazaya karışan otomobil hurdaya döndü: 1’i ağır 2 yaralı

22 Ağustos 2025, Cuma

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 22.08.2025 15:08
Güncelleme:22.08.2025 15:08
Samsun’da Canik ilçesinde meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı. Kazaya karışan otomobil hurdaya dönerken, 1’i ağır 2 kişi yaralandı. Kaza, İlkadım Bulvarı ile 100. Yıl Bulvarı'nın birleştiği noktada saat 11.45'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zinnet Saraç (49) yönetimindeki 55 LN 899 plakalı otomobil ile Onur Durmuş (28) idaresindeki 55 BIR 11 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan sürücüler sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kadın sürücünün hayati tehlikesi olduğu bildirildi.
