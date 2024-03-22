22 Mart 2024, Cuma
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Kazadan önceki son görüntüleri! Yazar Eylem Tok'un oğlu ve arkadaşları benzin istasyonunda
Yazar Eylem Tok'un oğlu ve arkadaşlarının kazadan kısa süre önce benzin istasyonuna geldikleri anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Olaya ilişkin soruşturma sürerken Eylem Tok'un oğlu ve arkadaşlarının kazadan yaklaşık 40 dakika önce Göktürk'teki bir benzin istasyonuna geldikleri belirlendi. Saat 23.00 sıralarında kameraya yansıyan görüntülerde, eylem tok'un oğlu ve arkadaşlarının benzin istasyonuna geldikleri, markette dolaşmaları ve ardından araçlarına binerek oradan ayrıldıkları görülüyor.