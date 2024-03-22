22 Mart 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Kazadan önceki son görüntüleri! Yazar Eylem Tok'un oğlu ve arkadaşları benzin istasyonunda

Kazadan önceki son görüntüleri! Yazar Eylem Tok'un oğlu ve arkadaşları benzin istasyonunda

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.03.2024 14:31
Yazar Eylem Tok'un oğlu ve arkadaşlarının kazadan kısa süre önce benzin istasyonuna geldikleri anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Olaya ilişkin soruşturma sürerken Eylem Tok'un oğlu ve arkadaşlarının kazadan yaklaşık 40 dakika önce Göktürk'teki bir benzin istasyonuna geldikleri belirlendi.  Saat 23.00 sıralarında kameraya yansıyan görüntülerde,  eylem tok'un oğlu ve arkadaşlarının benzin istasyonuna geldikleri, markette dolaşmaları ve ardından araçlarına binerek oradan ayrıldıkları görülüyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kazadan önceki son görüntüleri!
Kazadan önceki son görüntüleri!
57 yıldır Selimi Camii’ni tanıtıyor!
57 yıldır Selimi Camii’ni tanıtıyor!
Sel felaketi Yaşadıklarını A Haber’e anlattı
Sel felaketi Yaşadıklarını A Haber'e anlattı
Renkli anlar! Muhabirimizi kara boğdular
Renkli anlar! Muhabirimizi kara boğdular
Şırnak’ı kuvvetli yağış vurdu!
Şırnak'ı kuvvetli yağış vurdu!
Otobüste taciz iddiası sonrası ortalık karıştı
Otobüste taciz iddiası sonrası ortalık karıştı
Emniyettenim diyerek trafikte dehşeti yaşatmıştı
"Emniyettenim" diyerek trafikte dehşeti yaşatmıştı
Halı sahanın çatısı çöktü
Halı sahanın çatısı çöktü
Down sendromlu Berke’ye forma hediyesi
Down sendromlu Berke’ye forma hediyesi
Telefon kaydından Eylem Tok çıktı!
Telefon kaydından Eylem Tok çıktı!
Kırılmaz cam bile durduramadı! 2 dakikada 250 bin dolar
Kırılmaz cam bile durduramadı! 2 dakikada 250 bin dolar
Usta ellerden alinazik tarifi…
Usta ellerden alinazik tarifi…
Daha Fazla Video Göster