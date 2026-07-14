5 ayrı suç örgütüne operasyonda 161 gözaltı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul ve Ankara merkezli yürütülen dev operasyonlarla 5 ayrı organize suç şebekesinin çökertildiğini duyurdu. Bakırköy, İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonunda gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda, aralarında suç örgütü liderlerinin de bulunduğu toplam 160 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Operasyonlar kapsamında çok sayıda adrese girilirken, sokak çetelerine yönelik mücadelenin kararlılıkla süreceği vurgulandı.