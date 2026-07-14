CANLI YAYIN
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Rus ordusu tatbikatında panik anları

Rus ordusuna mensup bir askerin atış talimi sırasında yaşadığı tehlikeli anlar kameralara yansıdı. Döner namlulu ağır makineli tüfeğin kontrolden çıkmasıyla asker ölümden döndü.

Sıradaki Videolar
Ahaber

Gündemden Videolar