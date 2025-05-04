04 Mayıs 2025, Pazar

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Kazadan 2 gün sonra hayatını kaybetti
Kazadan 2 gün sonra hayatını kaybetti

Kazadan 2 gün sonra hayatını kaybetti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.05.2025 14:48
Kaza Cuma gecesi saat 02.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. İnegöl'den Bozüyük istikametine seyir halinde olan Muhammed Can (23) yönetimindeki 16 K 4822 plakalı otomobil, Kulaca Mahallesi mevkiindeki Karayolları Denetim İstasyonuna giriş yapmak için yavaşlayan Adil H.(31) yönetimindeki 31 ADH 871 plakalı kamyona arkadan çarptı. Otomobil, şiddetli çarpmanın etkisiyle kamyonun altına girdi. Kaza sonucu otomobilin sürücüsü hurdaya dönen araçta sıkıştı. Kaza yerine 112, Jandarma ve İtfaiye sevk edildi. İtfaiye ekipleri sıkışan sürücüyü yoğun çalışma sonucu kurtardı. Ağır yaralanan genç, Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan ilk tedavinin ardından genç sürücü, Ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve araştırma hastanesine sevk edildi. Genç sürücü, yapılan tüm müdahalelere 2 gün sonra hayatını kaybetti. Sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen kamyon şoförü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kazadan 2 gün sonra hayatını kaybetti
Kazadan 2 gün sonra hayatını kaybetti
Kazadan 2 gün sonra hayatını kaybetti
12 yaşındaki Gökhan son yolculuğuna uğurlandı
12 yaşındaki Gökhan son yolculuğuna uğurlandı
50 yıllık çifte Validen sürpriz
50 yıllık çifte Validen sürpriz
Ağrı Dağı’na dünyanın dört bir yanından misafirler geliyor
Ağrı Dağı'na dünyanın dört bir yanından misafirler geliyor
Dilenciler kaçtı zabıtalar kovaladı
Dilenciler kaçtı zabıtalar kovaladı
Muş’ta 20 günlük lale devri
Muş’ta 20 günlük "lale devri"
Elbise dolabı uyuşturucu serası çıktı
Elbise dolabı uyuşturucu serası çıktı
Oltalar birincilik için atıldı
Oltalar birincilik için atıldı
Gören dönüp bir daha baktı!
Gören dönüp bir daha baktı!
İnşaattan düşen işçi ölümden döndü
İnşaattan düşen işçi ölümden döndü
İtfaiyenin yardımıyla özgürlüğe böyle uçtu
İtfaiyenin yardımıyla özgürlüğe böyle uçtu
Köy su altında kaldı
Köy su altında kaldı
Daha Fazla Video Göster