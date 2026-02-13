CANLI YAYIN
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Başkan Erdoğan: Üniversitelerimizi mevzi gibi görüyorlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi Erkek ve Kız Yurtları Açılış Töreni’nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, bazı kesimlerin üniversiteleri birer “mevzi” olarak gördüğünü belirterek, “Üniversiteleri ideolojilerinin arka bahçesi olarak görenler, imtiyazlarını kaybetmek istemiyor” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin küresel ölçekte yıldızının parladığını vurgulayan Erdoğan, bu yükselişten rahatsız olan çevrelerin ülkenin önünü kesmeye çalıştığını söyledi.

