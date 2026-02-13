Karaman’da şiddetli fırtına kamyoneti devirdi, çatılar uçtu

Karaman’da etkili olan şiddetli fırtına, seyir halindeki kamyoneti devirdi, birçok binanın çatısını uçurdu. Devrilen ağaçlar ve çatılardan kopan parçalar araçlara da zarar verdi.