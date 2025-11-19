19 Kasım 2025, Çarşamba

Kayseri'nin ilk kadın çaycısıydı; oda başkanlığı seçimlerinin de ilk kadın adayı oldu
Giriş: 19.11.2025 14:37
Kayseri'de 10 yıl önce çay ocağı açıp, kentin ilk kadın çaycısı olan Leyla Ünlü (56), 720 üyesi bulunan Kayseri Kahveciler Odası'nın 15 Şubat'ta yapacağı başkanlık seçimi öncesi aday oldu. Oda seçimleri tarihinin ilk kadın başkan adayı olan Ünlü, "Kayseri, ilkler ve medeniyetler şehri. Ben de bu ilklerin arasında yer alıp, ilk kadın Kahveciler Odası başkanı olmayı istiyorum. Şimdiye kadar çaycıydım. Bundan sonra da isteğim başkan olmak" dedi.
