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29.10.2019
Kayseri'de korkunç cinayet! İki çocuk annesi, sevgilisi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Kayseri'de, tartıştığı sevgilisi Aslan A. (41) tarafından bıçaklanan Çiğdem Tokgöz (25), hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan Aslan A., polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
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