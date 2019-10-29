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29.10.2019

Kayseri'de korkunç cinayet! İki çocuk annesi, sevgilisi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Kayseri'de, tartıştığı sevgilisi Aslan A. (41) tarafından bıçaklanan Çiğdem Tokgöz (25), hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan Aslan A., polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

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