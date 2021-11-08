08 Kasım 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Kayseri'de kamyonetle çarpışan yolcu otobüsü evin duvarına çarptı: Yaralılar var

Kayseri'de kamyonetle çarpışan yolcu otobüsü evin duvarına çarptı: Yaralılar var

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.11.2021 12:27
Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde kamyonetle çarpışan yolcu otobüsünün evin duvarına çarpması sonucu çok sayıda kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, ilçede bulunan Kayseri-Niğde yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında, Kayseri'den Niğde istikametine giden yolcu otobüsü, kamyonetle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otobüs, bir evin duvarına çarparak durabildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan şahıslar ambulanslar ile kentte bulunan çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kayseri’de kamyonetle çarpışan yolcu otobüsü evin duvarına çarptı
Kayseri'de kamyonetle çarpışan yolcu otobüsü evin duvarına çarptı
4 yaşındaki oğluna hırsızlık yaptırdı!
4 yaşındaki oğluna hırsızlık yaptırdı!
Tacizcinin yakalandığı anlar kamerada
Tacizcinin yakalandığı anlar kamerada
Minibüsle şadırvan arasında kaldığı feci kaza kamerada
Minibüsle şadırvan arasında kaldığı feci kaza kamerada
Bu yokuş tehlike saçıyor
Bu yokuş tehlike saçıyor
İETT otobüsünde dehşet dolu anlar kamerada
İETT otobüsünde dehşet dolu anlar kamerada
Akar, Azerbaycan’da Zafer Günü törenine katıldı
Akar, Azerbaycan’da Zafer Günü törenine katıldı
Şuşa’da şükür namazı kılındı
Şuşa'da şükür namazı kılındı
Hurda deposu yakıldı, sahibi öldü; kundaklama anı kamerada
Hurda deposu yakıldı, sahibi öldü; kundaklama anı kamerada
Başakşehir’de demir tel üretim fabrikasında yangın
Başakşehir’de demir tel üretim fabrikasında yangın
İstanbul’da sabah trafiği
İstanbul'da sabah trafiği
İstanbul’da sis trafiği vurdu
İstanbul’da sis trafiği vurdu
Daha Fazla Video Göster