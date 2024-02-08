Kayseri’de feci kaza! İki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı

Kayseri-Ankara Karayolu’nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bir başka otomobille çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 4 kişi de kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. 3 kişinin ise cansız bedeni otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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