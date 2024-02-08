08 Şubat 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Kayseri’de feci kaza! İki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı

Kayseri’de feci kaza! İki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.02.2024 08:42
Güncelleme:08.02.2024 09:03
Kayseri-Ankara Karayolu’nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bir başka otomobille çarpıştı.  İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 4 kişi de kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. 3 kişinin ise cansız bedeni otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Taksi ücretini ödememek için taciz iftirası
Taksi ücretini ödememek için taciz iftirası
İstanbul’da sabah trafiği
İstanbul'da sabah trafiği
Korkunç cinayet! 3 kişiyi tüfekle öldürdü
Korkunç cinayet! 3 kişiyi tüfekle öldürdü
Feci kaza! Cip bariyerlere çarptı
Feci kaza! Cip bariyerlere çarptı
Korkunç kaza! 3 can gitti
Korkunç kaza! 3 can gitti
Darp ettiği taksiciyi silahla tehdit etti!
Darp ettiği taksiciyi silahla tehdit etti!
Kurye 2 otomobil arasında sıkıştı!
Kurye 2 otomobil arasında sıkıştı!
Esenyurt’ta boşanmak isteyen eşinin evini taşladı
Esenyurt’ta boşanmak isteyen eşinin evini taşladı
Çığ düşme anı kamerada
Çığ düşme anı kamerada
55 milyon liralık dolandırıcılığa operasyon
55 milyon liralık dolandırıcılığa operasyon
Eve dönüş yolculuğu başlıyor!
Eve dönüş yolculuğu başlıyor!
Annesinin ölüm haberini veren doktoru yumrukladı
Annesinin ölüm haberini veren doktoru yumrukladı
Daha Fazla Video Göster