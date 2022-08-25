25 Ağustos 2022, Perşembe
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Kayseri’de dehşete düşüren olay! Kızı ile torununu öldüren sanıktan şikayetini geri çekti
Kayseri'de tartıştığı eşi 20 yaşındaki Hörmet Doğan ile üvey kızı 1,5 yaşındaki Yasemin Nur Soyak'ı boğazından bıçaklayarak öldüren Kaya Doğan'ın tutuklu yargılandığı davada öldürülen kadının annesi Sultan Yosunlukaya, 2'nci duruşmada şikayetini geri çekti.