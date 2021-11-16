16 Kasım 2021, Salı
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Kayseri Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yangın çıktı!
Kayseri'de Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yangın çıktı. Ekipler tarafından yangını söndürme çalışmaları başlatıldı.
Kayseri'nin Develi, Yahyalı, Yeşilhisar ilçeleri arasında bulunan ve 'kesin korunacak hassas alan' ilan edilen Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yangın çıktı.
Yangının ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekipler tarafından yangını söndürme çalışmaları başlatıldı.