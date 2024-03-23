23 Mart 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Kaynak kıvılcımı yangına sebep oldu: 4 yaralı

Kaynak kıvılcımı yangına sebep oldu: 4 yaralı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.03.2024 15:55
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde oto tamir atölyesinde kaynak yapımı sırasında yanıcı maddeye sıçrayan kıvılcım neticesinde yangın çıktı. Yangını çalışanlar söndürürken 4 kişi ise hafif şekilde yaralandı.
Kaynak kıvılcımı yangına sebep oldu: 4 yaralı
Kaynak kıvılcımı yangına sebep oldu: 4 yaralı
3’üncü kattan düşen bebeği tente kurtardı
3'üncü kattan düşen bebeği tente kurtardı
Yol kenarına atılan çöpleri bakın ne yaptı
Yol kenarına atılan çöpleri bakın ne yaptı
İstanbul’da yangın paniği: 1 ağır yaralı
İstanbul'da yangın paniği: 1 ağır yaralı
Tokat’ta istinat duvarı devrildi: Faciadan dönüldü
Tokat’ta istinat duvarı devrildi: Faciadan dönüldü
Akıntıya kapılan çocuğu arama çalışmaları devam ediyor
Akıntıya kapılan çocuğu arama çalışmaları devam ediyor
Kontrolden çıkan araç TIR’a çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
Kontrolden çıkan araç TIR'a çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
Esenyurt’ta ortalığı savaş alanına çeviren kavga
Esenyurt'ta ortalığı savaş alanına çeviren kavga
Kadıköy’de trafikte tartıştığı kadın sürücüye saldırdı
Kadıköy’de trafikte tartıştığı kadın sürücüye saldırdı
Bülent Cihantimur gazetecileri görünce kaçtı
Bülent Cihantimur gazetecileri görünce kaçtı
Taciz not kağıtlarından çıktı
Taciz not kağıtlarından çıktı
7 araç birbirine girdi: Biri çocuk 5 yaralı
7 araç birbirine girdi: Biri çocuk 5 yaralı
Daha Fazla Video Göster