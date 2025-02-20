20 Şubat 2025, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Kaykay almaya gitmişti.. Öldürüldü..
Kadıköy'deki vahşi saldırıda hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin ölümü Türkiye’yi yasa boğdu. Acılı aile evlatlarının kaybıyla yıkılırken, anne acısından konuşamaz hale geldi. İlk kez ATV Haber’e konuşan Ahmet Minguzzi’nin teyzesi, yeğeninin hayallerini ve geride kalan ailenin yaşadığı tarifsiz acıyı anlattı.