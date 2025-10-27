Kayıp kızlardan acı haber! Hiranur Kiper gözyaşlarıyla defnedildi

Ankara'da biri 14, diğeri 16 yaşında iki kız, iki gündür kayıplardı. Perişan olan aileleri polisten yardım istedi. Ama maalesef hikayenin sonu yürek yaktı. İki genç kız bir parkta baygın halde bulundular. İddialara göre alkolden zehirlenmişlerdi. Hastaneye kaldırılan kızlardan Hiranur Kiper hayatını kaybetti. 16 yaşındaki Kumsal Akdoğan ise yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor.

