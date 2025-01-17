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Kaybolan 2 yaşındaki Esil için seferberlik

Kaybolan 2 yaşındaki Esil için seferberlik

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.01.2025 00:51
Antalya'nın Beyrebucak Mahallesi'nde tanıdıklarının evine annesiyle birlikte misafirliğe gelen Suriye uyruklu 2 yaşındaki Esil Mustafa isimli kız çocuğu, saat 16.00 sıralarında evin önünde oynarken kayboldu. Ailenin ihbarı üzerine arama kurtarma ekipleri alarma geçti. AFAD, jandarma, Belediye Arama Kurtarma ve gönüllü arama kurtarma ekipleri tarafından mahalle ve çevresinde arama tarama çalışması başlatıldı. Jandarma ve AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda havadan dron ile de bölge taranıyor.
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Kaybolan 2 yaşındaki Esil için seferberlik
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