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Kayakçı dehşeti yaşadı! Ayı saldırısında kafa travması geçirdi

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Giriş: 08.02.2021 09:48
Güncelleme:08.02.2021 12:22
ABD'nin Alaska eyaletinde kayak yapan bir adam ayı saldırısına uğradı. Ölümden dönen ve dağda mahsur kalan yaralı kayakçı sahil güvenlik ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı. O anlarda kameralar da kayıttaydı.

ABD'nin Alaska eyaletinde kayak yapan bir adam ayı saldırısına uğradı. Ölümden dönen ve dağda mahsur kalan yaralı kayakçı sahil güvenlik ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı. O anlarda kameralar da kayıttaydı.

Kayakçı dehşeti yaşadı! Ayı saldırısında kafa travması geçirdi KAYAKÇI DEHŞETİ YAŞADI! AYI SALDIRISINDA KAFA TRAVMASI GEÇİRDİ

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