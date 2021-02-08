Kayakçı dehşeti yaşadı! Ayı saldırısında kafa travması geçirdi

ABD'nin Alaska eyaletinde kayak yapan bir adam ayı saldırısına uğradı. Ölümden dönen ve dağda mahsur kalan yaralı kayakçı sahil güvenlik ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı. O anlarda kameralar da kayıttaydı.

ABD'nin Alaska eyaletinde kayak yapan bir adam ayı saldırısına uğradı. Ölümden dönen ve dağda mahsur kalan yaralı kayakçı sahil güvenlik ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı. O anlarda kameralar da kayıttaydı.