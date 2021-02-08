Kayakçı dehşeti yaşadı! Ayı saldırısında kafa travması geçirdi

Yaraları temizlenen adam ardından da hastaneye kaldırıldı. Yetkililer bir kaç yerinde kesikler olan kayakçının kafa travması geçirdiğini ancak sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN