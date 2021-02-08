Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
08 Şubat 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Kayakçı dehşeti yaşadı! Ayı saldırısında kafa travması geçirdi Kayakçı dehşeti yaşadı! Ayı saldırısında kafa travması geçirdi
ABD'nin Alaska eyaletinde kayak yapan bir adam ayı saldırısına uğradı. Ölümden dönen ve dağda mahsur kalan yaralı kayakçı sahil güvenlik ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı. O anlarda kameralar da kayıttaydı.
Giriş Tarihi: 08.02.2021 12:20 Güncelleme Tarihi: 08.02.2021 12:25
Görüntüler ABD'nin Alaska eyaletinden. ABD sahil güvenliği kayak yaparken yaralandığı bildirilen bir kayakçı için kurtarma çalışmaları başlattı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Kısa sürede kişinin yerini tespit eden ekipler aksiyon filmlerini aratmayan bir operasyon için düğmeye bastı.
Sarkıtılan halat yardımıyla helikoptere alınan kayakçıya ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı.
Yaraları temizlenen adam ardından da hastaneye kaldırıldı. Yetkililer bir kaç yerinde kesikler olan kayakçının kafa travması geçirdiğini ancak sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.
HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN Bu görüntüler kan dondurdu.