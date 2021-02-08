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Kayakçı dehşeti yaşadı! Ayı saldırısında kafa travması geçirdi

ABD'nin Alaska eyaletinde kayak yapan bir adam ayı saldırısına uğradı. Ölümden dönen ve dağda mahsur kalan yaralı kayakçı sahil güvenlik ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı. O anlarda kameralar da kayıttaydı.

A Haber
Giriş Tarihi: 08.02.2021 12:20 Güncelleme Tarihi: 08.02.2021 12:25
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Kayakçı dehşeti yaşadı! Ayı saldırısında kafa travması geçirdi

Görüntüler ABD'nin Alaska eyaletinden. ABD sahil güvenliği kayak yaparken yaralandığı bildirilen bir kayakçı için kurtarma çalışmaları başlattı.

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Kayakçı dehşeti yaşadı! Ayı saldırısında kafa travması geçirdi

Kısa sürede kişinin yerini tespit eden ekipler aksiyon filmlerini aratmayan bir operasyon için düğmeye bastı.

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Kayakçı dehşeti yaşadı! Ayı saldırısında kafa travması geçirdi

Sarkıtılan halat yardımıyla helikoptere alınan kayakçıya ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı.

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Kayakçı dehşeti yaşadı! Ayı saldırısında kafa travması geçirdi

Yaraları temizlenen adam ardından da hastaneye kaldırıldı. Yetkililer bir kaç yerinde kesikler olan kayakçının kafa travması geçirdiğini ancak sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

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Kayakçı dehşeti yaşadı! Ayı saldırısında kafa travması geçirdi

Bu görüntüler kan dondurdu.