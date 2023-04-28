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Kavşakta tır ile otomobil birbirine girdi

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Giriş: 28.04.2023 09:09
Artvin’in Hopa ilçesinde karayolu viyadük altında bulunan kavşakta tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına böyle yansıdı. İşte detaylar…
Kavşakta tır ile otomobil birbirine girdi
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