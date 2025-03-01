Kavşakta korkutan kaza: 4 kişi yaralandı

Erzurum’un Yakutiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Sekmen ve Selami Altınok Caddelerinin kesiştiği kavşakta 25 LN 594 plakalı otomobil ile 25 AEA 991 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın şiddetiyle araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemleri alarak trafiği kontrollü şekilde yönlendirdi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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