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Kavgada silahlar patladı, vatandaşlar panikle böyle kaçtı

İHA
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Giriş: 11.09.2021 10:48
Esenler’de sokak ortasında iki grup arasında çıkan kavgada silahlar patladı. Kavgayı pencereden izleyen vatandaşlar silah seslerini duyunca panik yaşayarak içeri kaçarken, yaşanan kavga anı kameraya yansıdı. Olay, Esenler Kazım Karabekir Mahallesi Şehit Abdurrahman Ay Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, sokak arasında karşılaşan iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar silah ve bıçakla birbirilerine girdi. Bir grup ayırmaya çalışırken, taraflardan biri tabancayı çekerek ateş etmeye başladı. Silahlı kavga anı kameraya yansıdı.
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