Kauçuk fabrikası alevlere teslim oldu

İstanbul Başakşehir'de bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken, mahsur kalan 3 kişi de kurtarıldı.

Başakşehir'de 2 katlı kauçuk atölyesinde çıkan yangına, itfaiye ekipleri müdahale ediyor.



İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi'nde bulunan Başakşehir Çevre Sanayi Sitesi 3. Blok'taki 2 katlı kauçuk atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



Atölyenin çatısında mahsur kalan 3 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.



İtfaiyenin 66 personel ve 19 araçla yangına müdahalesi sürüyor.