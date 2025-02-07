07 Şubat 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Kauçuk fabrikası alevlere teslim oldu
Kauçuk fabrikası alevlere teslim oldu

Kauçuk fabrikası alevlere teslim oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.02.2025 10:18
İstanbul Başakşehir'de bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken, mahsur kalan 3 kişi de kurtarıldı.

Başakşehir'de 2 katlı kauçuk atölyesinde çıkan yangına, itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi'nde bulunan Başakşehir Çevre Sanayi Sitesi 3. Blok'taki 2 katlı kauçuk atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Atölyenin çatısında mahsur kalan 3 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İtfaiyenin 66 personel ve 19 araçla yangına müdahalesi sürüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kauçuk fabrikası alevlere teslim oldu
Kauçuk fabrikası alevlere teslim oldu
Kauçuk fabrikası alevlere teslim oldu
Kar gece etkili oldu! Anadolu buz kesti
Kar gece etkili oldu! Anadolu buz kesti
Muhtarların ekmek kavgası! İşin aslı başka
Muhtarların ekmek kavgası! İşin aslı başka
22 ilde eğitime kar engeli
22 ilde eğitime kar engeli
Dondurucu soğukları sonrası çocukları kar keyfi
Dondurucu soğukları sonrası çocukları kar keyfi
MHP’liler hastaneye akın etti
MHP'liler hastaneye akın etti
Kar yağışı sonrası sürücüler zor anlar yaşadı!
Kar yağışı sonrası sürücüler zor anlar yaşadı!
Evinin önünde tabancalı saldırıya uğrayıp, öldürüldü!
Evinin önünde tabancalı saldırıya uğrayıp, öldürüldü!
Bağcılar TEM Otoyolu’nda otomobil alev alev yandı!
Bağcılar TEM Otoyolu'nda otomobil alev alev yandı!
Gebze’de palet fabrikasındaki yangın 2 saatte söndürüldü!
Gebze'de palet fabrikasındaki yangın 2 saatte söndürüldü!
Yüksekova’da maden tesisine giren kurtlar kamerada!
Yüksekova’da maden tesisine giren kurtlar kamerada!
İstanbul’da kar yağışıyla birlikte araçlar yolda kaldı!
İstanbul’da kar yağışıyla birlikte araçlar yolda kaldı!
Daha Fazla Video Göster