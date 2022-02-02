Katiline 'Ölmeden son bir defa öpeyim' diye yalvarmış

Denizli'de kız arkadaşı Şebnem Şirin'i (25) boğazını keserek öldüren Furkan Zıbıncı hakkında, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede sanığın, Şebnem'i kıskançlık nedeniyle öldürme planı kurduğu ve cep telefonunun notlar bölümünde uyurken öldüreceğine dair yazı bulunduğu kaydedildi. Zıbıncı'nın, olay günü Şirin'i vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladığı, bu sırada kız arkadaşının "Furkan yapma, sen böyle biri değilsin" diye bağırdıktan sonra "Ölmeden son bir defa öpeyim" demesine rağmen eylemine devam ettiği belirtildi.