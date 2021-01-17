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Katarakt nedir ve belirtileri nelerdir?

A Haber
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Giriş: 17.01.2021 11:04
Güncelleme:17.01.2021 11:21
Katarakt nedir ve ne gibi belirtileri vardır? Kataraktın ameliyat tedavisine ne zaman ihtiyaç duyulur? Doç. Dr. Rahmi Duman A Haber'de "Sağlık Saati" programında yanıtladı.

Katarakt nedir ve ne gibi belirtileri vardır? Kataraktın ameliyat tedavisine ne zaman ihtiyaç duyulur? Doç. Dr. Rahmi Duman A Haber'de "Sağlık Saati" programında yanıtladı.

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Katarakt nedir ve belirtileri nelerdir?
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