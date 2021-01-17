Katarakt nedir ve belirtileri nelerdir?

Katarakt nedir ve ne gibi belirtileri vardır? Kataraktın ameliyat tedavisine ne zaman ihtiyaç duyulur? Doç. Dr. Rahmi Duman A Haber'de "Sağlık Saati" programında yanıtladı.

Katarakt nedir ve ne gibi belirtileri vardır? Kataraktın ameliyat tedavisine ne zaman ihtiyaç duyulur? Doç. Dr. Rahmi Duman A Haber'de "Sağlık Saati" programında yanıtladı.