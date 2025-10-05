05 Ekim 2025, Pazar

Haberler Yaşam Videoları Kastamonu'da kızıl geyik görüntülendi
Giriş: 05.10.2025 23:04
Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde ormanlık alanda kızıl geyik göründü. Vatandaşların fark ettiği kızıl geyik, ağaçların arasında görülürken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
