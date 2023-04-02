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Kastamonu’da 4.2 büyüklüğünde deprem | SON DEPREMLER

İHA
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Giriş: 02.04.2023 09:21
Son dakika deprem haberi... Kastamonu’nun İhsangazi ilçesi merkez üslü 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Kastamonu il merkezi ve Çankırı’dan da hissedildi.
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