Kartal'daki vahşette yeni gelişme! Annesi ve kız kardeşini öldüren 'Gebze'de UFO gören güvenlikçi' çıktı

İstanbul Kartal'da annesi ve kız kardeşini öldüren ve cinayeti itiraf eden güvenlik görevlisi Ahmet Özcan ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Ahmet Özcan'ın borç içerisinde olduğu ve annesine daireyi sattırmak istediği öne sürüldü. Öte yandan Özcan'ın 2013 yılında 'Gebze'de UFO gören güvenlikçi' şeklinde medyada haber olduğu belirtildi.