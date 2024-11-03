03 Kasım 2024, Pazar
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Kartal'da hızını alamayan otomobil yayaya çarptı : 1 ölü
Kartal'da hızlı seyreden otomobil karşıdan karşıya geçen kadına çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede talihsiz kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen olay yeri inceleme ekipleri tarafından inceleme çalışmaları yapıldı. Çalışmaların ardından ekipler olay yerinden ayrılırken Sibel Güngör'ün cesedi ambulansla morga kaldırıldı. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.