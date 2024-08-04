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Kars'ta gökyüzü şimşeklerle aydınlandı

Kars'ta gökyüzü şimşeklerle aydınlandı

İHA
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Giriş: 04.08.2024 10:23
Kars'ta gece başlayan sağanak yağmurla birlikte etkili olan şimşekler gökyüzünü aydınlattı.
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