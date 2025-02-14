Kars’ta 14 Şubat’ta meşaleli kayak yaptılar

Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden birisi olan Sarıkamış Kayak Merkezi Sevgililer Günü nedeniyle farklı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Sarıkamış'ta oteller bölgesinde bir araya gelen bir grup ellerinde meşalelerle ile birinci etap pistlere çıktı. Daha sonra ellerindeki meşaleleri yakan grup kayarak aşağı indi. O anlar dron ile kaydedildi.

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