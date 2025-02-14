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Kars’ta 14 Şubat’ta meşaleli kayak yaptılar

Kars'ta 14 Şubat'ta meşaleli kayak yaptılar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 14.02.2025 22:38
Güncelleme:14.02.2025 22:38
Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden birisi olan Sarıkamış Kayak Merkezi Sevgililer Günü nedeniyle farklı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Sarıkamış'ta oteller bölgesinde bir araya gelen bir grup ellerinde meşalelerle ile birinci etap pistlere çıktı. Daha sonra ellerindeki meşaleleri yakan grup kayarak aşağı indi. O anlar dron ile kaydedildi.
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Kars’ta 14 Şubat’ta meşaleli kayak yaptılar
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