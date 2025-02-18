Kars Akyaka’da kurt sürüsü böyle görüntülendi

Kars’ın Akyaka ilçesine bağlı Karahan ve Geçit köyü sınıra kadar inen kurt sürüsü o kara yolunu kullanan vatandaş tarafından görüntülendi. Kurtlara ıslık çalan vatandaş, koşarak bölgeden uzaklaşan kurtları cep telefonuyla kaydetmeyi de ihmal etmedi. Aç kalan ve köylere kadar inen kurt sürüsü ise daha sonra koşarak gözlerden kayboldu.

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