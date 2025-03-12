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Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Bağırsaklarından çıkanlar doktorları bile şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Bağırsaklarından çıkanlar doktorları bile şoke etti

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.03.2025 13:05
Şırnak'ta yoğun karın ağrısı şikayeti ile önce Cizre Devlet Hastanesi'ne ardından da Şırnak Devlet Hastanesi'ne götürdükleri kızları Rumeysa Altundağ (4), Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Batman'a getirilen Altundağ'ı muayene eden Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Doktor Selim Özkaya daha sonra hastaya endoskopi yaptı. Yapılan endoskopide küçük kızın bağırsaklarında ve midesinde bileklik şeklinde yabancı cisimlerin olduğu belirlendi. Ameliyata alınan Altundağ'ın bağırsakları ve midesinden 24 adet renkli oyuncak mıknatıs çıkartıldı.
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Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Bağırsaklarından çıkanlar doktorları bile şoke etti
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