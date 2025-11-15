15 Kasım 2025, Cumartesi

Karganın Türk bayrağı inadı
Karganın Türk bayrağı inadı

Karganın Türk bayrağı inadı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.11.2025 17:24
Cumhuriyet Meydanı’ndaki göndere asılı Türk bayrağı sert rüzgarda dalgalanırken, bir karga bayrağın üzerine konmak için dakikalarca mücadele verdi. Rüzgarın etkisiyle defalarca havalanmak zorunda kalan karga, her seferinde yeniden dönerek bayrağa tutunmaya çalıştı. Zaman zaman havada dönerek yeniden yaklaşan karga, rüzgarın şiddetine rağmen birkaç kez bayrağın üzerine konmayı başardı. Karganın ısrarlı mücadelesi hem eğlenceli hem de ilginç görüntüler oluşturdu. Meydanda bulunan vatandaşlar da bu sıra dışı anları ilgiyle izledi.
