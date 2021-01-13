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Kargalar mahalleyi istila etti! Van'da ilginç olay

DHA
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Giriş: 13.01.2021 16:45
Güncelleme:13.01.2021 16:46
Van'ın Erciş ilçesinin Kasımbağı Mahallesi semalarını, son dönemde, gün batımına yakın saatlerde kargalar kaplamaya başladı. Güneşin ufukta kaybolduğu anlarda ortaya çıkan yüzlerce karganın birlikte uçtuğu anlar, ilginç görüntüler oluşturdu. Mahallede yaşayanlar karga istilasından hem çıkardıkları ses hem de ekinlerinin zarar görme ihtimali nedeniyle endişelendiklerini belirtti.
Kargalar mahalleyi istila etti!
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