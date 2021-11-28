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Kardeşlerim'in Harika’sı Gözde Türker'in eşi bakın kim çıktı

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.11.2021 12:01
İlk bölümünden itibaren izlenme rekorları kıran Kardeşlerim'in genç oyuncuları da ekranın en çok konuşulan isimlerinden oldu. Dizide Harika karakterine hayat veren Gözde Türker, en çok dikkat çeken isimlerden oldu. Başarılı oyunculuğuyla kariyerinde hızla yükselen güzel oyuncu, geçtiğimiz aylarda nikah masasına oturdu. Aşka gelen Türker, evliliklerinin dördüncü ayını eşiyle birlikte fotoğrafını paylaşarak kutladı. Güzel oyuncunun eşi herkesi şaşırttı. İşte Kardeşlerim'in Harika'sı Gözde Türker'in eşi...
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