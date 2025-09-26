Kardeşi tarafından silahla vurulan adam öldü

Olay sabah saatlerinde Avcılar ilçesi Cihangir Mahallesi’nde yaşanmıştı. İddiaya göre 2 yıl önce aralarındaki husumet nedeniyle abisini zıpkınla yaralayan Rıdvan Direk (24), 32 yaşındaki abisi Metin Direk’i evinin önünde marketten ekmek alıp döndüğü esnada silahla art arda ateş edip ağır yaraladı. Hastanede tedavi altına alınan 32 yaşındaki adam, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay yerinden scooter ile kaçan şüpheli Rıdvan Direk’i yakalamak için çalışmalara başlattı.

