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Karavan ve kamp alanlarında bayram! Kalabalıktan bunalan tatilciler alternatifleri değerlendiriyor

ahaber.com.tr
Mehmet Zeyrek
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Giriş: 10.04.2024 15:42
Şehrin gürültüsü ve otellerin kalabalığından bunalan tatilciler karavan ve kamp alanları tercih etti. Detayları A Haber muhabiri Vedat Sezer canlı yayında aktardı.
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Karavan ve kamp alanlarında bayram!
Karavan ve kamp alanlarında bayram!
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