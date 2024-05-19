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Karaköy’de börekçide bıçaklı avukat dehşeti kamerada: Masayı bastı, üstüne mermer masa devrildi

İHA
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Giriş: 19.05.2024 11:59
Karaköy’de bir avukat, alacaklısı olduğu otel sahibi kuzeni ve çalışanlarına bıçakla saldırdı. Kavgada çalışanın devirdiği mermer masanın altında kalan avukatın bacağı kırıldı. Silahı çeken otel çalışanın havaya ateş açmasıyla panik yaşandı. O anlar kameraya yansıdı.
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