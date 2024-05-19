Karaköy’de börekçide bıçaklı avukat dehşeti kamerada: Masayı bastı, üstüne mermer masa devrildi

Karaköy’de bir avukat, alacaklısı olduğu otel sahibi kuzeni ve çalışanlarına bıçakla saldırdı. Kavgada çalışanın devirdiği mermer masanın altında kalan avukatın bacağı kırıldı. Silahı çeken otel çalışanın havaya ateş açmasıyla panik yaşandı. O anlar kameraya yansıdı.

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