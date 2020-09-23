Karagöz çifti kelebek hastası Ahmet'in koruyucu ailesi oldu: Gözlerimin içine baktığı günü unutamıyorum

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın başlattığı gönül elçileri projesinden yürek ısıtan bir hikaye daha çıktı. Ayşegül – Fehmi Karagöz çifti devlet korumasındaki kelebek hastası Ahmet’i bağrına bastı. A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ, detayları canlı yayında anlattı. Ayşegül Karagöz, duygusal anlar yaşayarak "Gözlerimin içine baktığı günü hiçbir zaman unutmuyorum. Annelik duygusunu bana tekrar yaşattı" ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı gönül elçileri projesinden yürek ısıtan bir hikaye daha çıktı. Ayşegül – Fehmi Karagöz çifti devlet korumasındaki kelebek hastası Ahmet'i bağrına bastı. A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ, detayları canlı yayında anlattı.

AHMET BİZİM CAN BAĞIMIZ

Ayşegül Karagöz, "Gözlerimin içine baktığı günü hiçbir zaman unutmuyorum. Annelik duygusunu bana tekrar yaşattı. Ahmet bizim şu anda can bağımız. İyi ki bizimle." ifadelerini kullandı.