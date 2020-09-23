23 Eylül 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Karagöz çifti kelebek hastası Ahmet'in koruyucu ailesi oldu: Gözlerimin içine baktığı günü unutamıyorum

Karagöz çifti kelebek hastası Ahmet'in koruyucu ailesi oldu: Gözlerimin içine baktığı günü unutamıyorum

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.09.2020 14:00
Güncelleme:23.09.2020 14:05
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın başlattığı gönül elçileri projesinden yürek ısıtan bir hikaye daha çıktı. Ayşegül – Fehmi Karagöz çifti devlet korumasındaki kelebek hastası  Ahmet’i bağrına bastı. A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ, detayları canlı yayında anlattı. Ayşegül Karagöz, duygusal anlar yaşayarak "Gözlerimin içine baktığı günü hiçbir zaman unutmuyorum. Annelik duygusunu bana tekrar yaşattı" ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı gönül elçileri projesinden yürek ısıtan bir hikaye daha çıktı. Ayşegül – Fehmi Karagöz çifti devlet korumasındaki kelebek hastası Ahmet'i bağrına bastı. A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ, detayları canlı yayında anlattı.

AHMET BİZİM CAN BAĞIMIZ

Ayşegül Karagöz, "Gözlerimin içine baktığı günü hiçbir zaman unutmuyorum. Annelik duygusunu bana tekrar yaşattı. Ahmet bizim şu anda can bağımız. İyi ki bizimle." ifadelerini kullandı.

Karagöz çifti Ahmet'in koruyucu ailesi oldu
Karagöz çifti Ahmet'in koruyucu ailesi oldu
Pestisit tehlikesi için harekete geçildi
Pestisit tehlikesi için harekete geçildi
Bir ay önce boşaltılan binaya su faturası!
Bir ay önce boşaltılan binaya su faturası!
Üsküdar sahilindeki 2 büfeye yıkım kararı
Üsküdar sahilindeki 2 büfeye yıkım kararı
Vicdansız! Hiç acımadan böyle katletti
Vicdansız! Hiç acımadan böyle katletti
İBB ve Bakırköy Belediyesi önünde eylem
İBB ve Bakırköy Belediyesi önünde eylem
Zift yüklü tanker devrildi!
Zift yüklü tanker devrildi!
Dinlene dinlene böyle parçaladı
Dinlene dinlene böyle parçaladı
Zile basıp içeri girdiler! Sonrası korkunç...
Zile basıp içeri girdiler! Sonrası korkunç...
Paraguay'da Türk dizilerine ilgi büyük
Paraguay'da Türk dizilerine ilgi büyük
İnsanoğlu Ay'a geri dönüyor!
İnsanoğlu Ay'a geri dönüyor!
Tarihi surlar harap durumda
Tarihi surlar harap durumda
Daha Fazla Video Göster